Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

2018-04-06 18:18 | www.oxu.az | 5

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:



«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи, передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.



Ежегодно празднуемый в Азербайджане праздник Пасха является символом благополучия, солидарности, добра и милосердия. Пусть этот дорогой день принесет вашим семьям радость и изобилие. С праздником!».