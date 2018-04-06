Представители Азербайджана удостоены премии "Человек года" в Стамбуле – красочное дефиле (ФОТО)

2018-04-06 17:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле в отеле Wow İstanbul прошла церемония награждения международной премии "İpekyolu Yılın Altın Adamları", учрежденной ТЮРКСОЙ и Центром стратегических исследований "İpekyolu", сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

На открытии вечера руководитель центра "İpekyolu" Сейфуллах Тюрксой приветствовал гостей и отметил, что премия вручается в четырнадцатый раз за вклад в развитие общественно- политической жизни, культуры, науки, бизнеса и СМИ тюркского мира. Ведущими церемонии были Неслихан Малтепе (Турция) и Летафет Алекперова (Азербайджан). Гостям было представлено дефиле азербайджанской национальной одежды известного дизайнера Гюльнары Халиловой.

В мероприятии приняли участие представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Румынии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Нидерландов, Германии и других стран, которым были вручены премии "İpekyolu Yılın Altın Adamları" в различных номинациях.