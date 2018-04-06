Из Баку в Россию будут курсировать скоростные пассажирские электропоезда - Джавид Гурбанов

2018-04-06 17:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В будущем для перевозки пассажиров из Баку в Россию, в том числе в Дагестан, будут использоваться скоростные электропоезда, производимые швейцарской Stadler Rail Group.

Об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на встрече с делегацией, возглавляемой министром туризма и народного художественного творчества Дагестана Рабият Закавовой, сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью ЗАО.

На встрече Гурбанов отметил коренные новшества, внедренные на железных дорогах Азербайджана, в том числе об участии ЗАО в международных транспортных проектах, подчеркнул большое значение этих проектов для стран региона и напомнил, что с целью развития туристического сектора в Азербайджане проводится ряд международных мероприятий.

Стороны обсудили вопросы упрощения таможенных процедур при железнодорожных грузо- и пассажироперевозках, приток в Азербайджан российских туристов, используя возможности железной дороги. Было подчеркнуто, что в настоящее время принято решение о строительстве железной дороги в горнолыжный спорткомплекс "Шахдаг", что поможет больше развивать туризм между двумя странами.