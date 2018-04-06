Министр: «Мы отправили в Ирак делегацию для решения вопроса возвращения азербайджанских женщин и детей»

2018-04-06 17:58 | www.apa.az | 3

«Мы встретились здесь с заместителем министра иностранных дел Ирака. Ведутся работы в этом направлении. Однако это непростой вопрос. Это зависит не только от нас. Иракское правительство также работает над этим вопросом».



Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточной конференции министров Движения неприсоединения.

Министр отметил, что несмотря на заявления иракской стороны о готовности оказать помощь в этом вопросе, следствие продолжается: «Иракская сторона иногда заявляет, что готова оказать помощь в возвращении азербайджанских детей, однако ведут расследование. Мы думаем о детях, выясняем, есть ли у них здесь родственники. А это требует время. Мы уже направили в Ирак делегацию, которая с целью решения этого вопроса познакомилась и поинтересовалась положением каждого человека».