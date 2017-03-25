Арестован экс-министр обороны незаконного режима в Нагорном Карабахе

2017-03-25 02:08 | www.trend.az | 2

Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Еревана в пятницу принял решение об аресте экс-министр обороны и бывший командующий Армией обороны незаконного режима в Нагорном Карабахе Самвела Бабаяна, передает РИА Новости со ссылкой на ряд армянских СМИ.

По данным Самвел Бабаян арестован решением суда на два месяца в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза на территорию Армении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Игла"

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении сообщила, что Бабаян задержан в среду в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию республики ЗРК "Игла". По данным СНБ, лица, которые приобрели и перевезли компоненты ЗРК, действовали при предварительном согласии Бабаяна и по его заказу.