Мамедъяров: «Незаконные визиты сепаратистов вызывают соответствующую реакцию с нашей стороны»

2018-04-06 18:06 | www.apa.az | 5

Если представители сепаратистского режима совершают куда-то визиты, то мы обязательно направляем ноту. Прежде всего, мы выражаем наши протесты если с сепаратистами встречаются представители правительств или официальные лица».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр сказал, что будет изучен последний визит представителя самопровозглашенного режима в Москву: «Если будет необходимо, то мы сделаем заявление. Во Франции они встречались с представителем парламента и мэром. Мы ждем ответа на направленную французскому правительству ноту. В свою очередь же официальный представитель Госдепартамента США заявлял, что они не признают Нагорный Карабах как независимое государство».