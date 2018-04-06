На строительство спорткомплекса выделено 12 миллионов

2018-04-06 18:22 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране.



Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране из суммы, указанной в подпункте 1.9.11 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Министерству молодежи и спорта будет выделено 12 млн. манатов.



Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.