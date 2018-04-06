Китай и Россия должны укреплять координацию в сложной международной обстановке - МИД

2018-04-06 17:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Находящийся в России с рабочим визитом спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, после которых они совместно встретились с журналистами.

Ван И в очередной раз передал поздравления Владимиру Путину в связи с уверенной победой на состоявшихся недавно выборах и переизбранием на пост президента. По его словам, в Китае также недавно успешно завершились "две сессии" (сессии ВСНП и ВК НПКСК), а Си Цзиньпин был единогласно переизбран председателем КНР. Главы двух государств первыми поздравили друг друга с победой, что в полной мере отражает особый статус и высокий уровень отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран.

"Итоги "двух сессий" в Китае и президентских выборов в России отчетливо свидетельствуют, что самостоятельно выбранный обеими странами пути развития находит искреннюю поддержку в народе. Существует обоснованная уверенность в том, что под руководством Путина российский народ сплотится воедино, справится с трудностями и будет идти вперед, непрерывно добиваясь новых успехов в деле национального возрождения и развития. Китай продолжит оказывать России уверенную поддержку в соответствующем ее национальным реалиям пути развития, будет твердо поддерживать Россию в защите ее справедливых и законных прав и интересов, а также более активное участие РФ в региональных и международных делах", - заявил Ван И.

По его словам, Китай и Россия, будучи близкими стратегическими партнерами, должны укреплять координацию и взаимодействие, несмотря на множество факторов нестабильности в региональной и международной обстановке.

"В этот раз председатель КНР Си Цзиньпин направил меня в качестве своего спецпосланника в Россию. Это свидетельствует об особом внимании КНР к развитию отношений с Россией, а также о том, что наши двусторонние отношения занимают приоритетное место в дипломатической повестке по всем направлениям", - подчеркнул Ван И.