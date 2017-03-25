Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-03-25 02:22 | www.apa.az | 3

Состоялись очередные матчи 3 тура отборочного турнира ЧМ-2018.

Как сообщает АПА, сборная Хорватии нанесла поражение команде Украины в домашнем матче со счетом 1:0. В параллельной матча Исландия переиграла в гостях Косово со счетом 2:1. В еще одном поединке Турция одержала победу над Финляндией - 2:0. Дублем в этой встрече отличился нападающий "Бешикташа" Тосун Дженк. Турки в турнирной таблице своей группы сравнялись с Украиной по набранным очкам. У команд по 8 очков, но у украинцев еще есть игра в запасе. Хорваты упрочили лидерство в группе "İ", набрав 13 очков. На втором и третьем местах расположились Украина и Турция – в их активе по восемь баллов.

Италия взяла верх над Албанией со счетом 2:0. Отметим, что встреча по ходу второго тайма прерывалась из-за поведение болельщиков гостей, выбросивших горящие файеры на поле. Команды Джампьеро Вентуры набрала 13 очков и делит с Испанией первую строчку в турнирной таблице (группа G). Cборная Испании дома разгромила сборную Израиля со счетом 4:1. В другой встрече сборная Македонии в гостях разгромила Лихтенштейн – 3:0.

Cборная Ирландии дома сыграла вничью с Уэльсом – 0:0. В другой встрече сборная Австрии обыграла Молдавию со счетом 2:0. Сборная Сербии на выезде обыграла Грузию - 3:1.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа I

Турция - Финляндия - 2:0 (2:0)

Голы: Дженк, 9 (1:0). Дженк, 13 (2:0).

Хорватия – Украина – 1:0 (1:0)

Гол: Калинич, 38.

Косово – Исландия – 1:2 (0:1)

Голы: Сигурдарсон, 25 (0:1). Г.Сигурдссон, 35 - с пенальти (0:2). Нухиу, 53 (1:2).

Группа D

Ирландия – Уэльс – 0:0

Австрия – Молдавия – 2:0 (0:0)

Голы: Забитцер, 75 (1:0). Харник, 90 (2:0).

Грузия - Сербия - 1:3 (1:1)

Голы: Качарава, 6 (1:0). Тадич, 45 - с пенальти (1:1). Митрович, 64 (1:2). Гачинович, 86 (1:3).

Группа G

Испания – Израиль – 4:1 (2:0)

Голы: Сильва, 13 (1:0). Витоло, 45+1 (2:0). Диегу Коста, 51 (3:0). Рафаэлов, 76 (3:1). Иско, 88 (4:1).

Лихтенштейн – Македония – 0:3 (0:1)

Голы: Николов, 43 (0:1). Несторовски, 68 (0:2). Несторовски, 73 (0:3).

Италия – Албания – 2:0 (1:0)

Голы: Де Росси, 12 – с пенальти (1:0). Иммобиле, 71 (2:0).