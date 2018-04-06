SOCAR Trading более чем вдвое увеличила продажу нефти

2018-04-06 17:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) за 2017 год реализовала на международном рынке 108 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту правящей партии Азербайджана.

По словам президента SOCAR, по сравнению с 2016 годом объем операций вырос более чем в два раза.

Президент SOCAR также отметил, что за последние три года в четыре раза вырос объем продаж нефти и нефтепродуктов третьих сторон и составил 86 миллионов тонн.

"На первоначальном этапе деятельности SOCAR Trading прославил на мировом рынке азербайджанский сорт легкой нефти Azeri Light. Как результат, Азербайджан только в 2008-2013 годах получил 1,8 миллиарда долларов дополнительного дохода. Сегодня же SOCAR Trading реализовывает также нефть и нефтепродукты, закупленные у третьих сторон", - отметил Абдуллаев.