Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

2018-04-06 18:26 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Уважаемые сограждане! Сердечно поздравляю вас и всю православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи, передаю каждому из вас самые искренние пожелания. Исторически сложившаяся в нашей стране среда религиозно-этнической толерантности обеспечила здесь мирное сосуществование людей, исповедующих небесные религии, на основе взаимного уважения и доверия».

В поздравлении президент отметил, что сохранение и содействие историко-культурному наследию в Азербайджанской Республике, которая сегодня известна как место межкультурного и межрелигиозного диалога, является одним из основных направлений государственной политики нашей страны.