БГУ будет сотрудничать со Всемирной туристской организацией (ФОТО)

2018-04-06 17:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете прошла встреча с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили, сообщает вуз в пятницу.

Ректор, академик Абель Магеррамов, рассказав о деятельности ВТО, напомнил о встрече генерального секретаря Зураба Пололикашвили с Президентом Ильхамом Алиевым. Ректор подчеркнул успешное сотрудничество Азербайджана с ВТО, говорил о преподавании в БГУ специальности «туризм».

Генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили, в свою очередь, говорил о развитии туризма в нашей стране и реализации масштабных работ. Глава ВТО выступил с предложением об установлении в ближайшем будущем отношений между возглавляемой им организацией и университетом.

После вопросов студентов к гостю, был показан фильм «Колонны», подготовленный в студии вуза.