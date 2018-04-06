Путин уволил 11 генералов силовых ведомств

2018-04-06 18:44 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин уволил одиннадцать генералов из Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Следственного комитета.

Как сообщает АПА со ссылкой РИА Новости, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

О причинах кадровых перестановок не сообщается



Тем же указом глава государства произвел и новые назначения в МВД и Следственном комитете. Несколько человек заняли должности старших следователей по особо важным делам при председателе СК, среди них — Александр Лавров, который ведет дело режиссера Константина Серебренникова, обвиняемого в организации хищений в «Седьмой студии».

Последний раз подобные перестановки Путин произвел в июле прошлого года. Тогда он снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний.



