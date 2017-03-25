Тиллерсон в Анкаре встретится с Эрдоганом

2017-03-25 02:38 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своей поездки в Турцию встретится с президентом страны Тайипом Эрдоганом.

Как передает АПА, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Анкару, в Турцию, 30 марта, чтобы встретиться с турецким президентом Тайипом Эрдоганом и другими старшими должностными лицами Турции", - отметили в Госдепе.

После этого Тиллерсон отправится в Брюссель для посещения штаб-квартиры НАТО.