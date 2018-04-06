На аэропорт Бен-Гурион подадут в суд за дискриминацию женщин

2018-04-06 17:55 | www.trend.az | 6

Руководство главной воздушной гавани Израиля запретило социальную рекламу о равноправии пассажирок с ортодоксальными мужчинами, которые уже набили им оскомину, постоянно требуя отсесть от них в самолетах, сообщает Vesty.

Вдохновившись историей 82-летней репатриантки Рене Рабинович, которая пережила Холокост, но должна была пересесть по прихоти мужчины-хареди, израильский Центр религиозного действия (IRAC, подразделение организации израильское Движение реформистского и прогрессивного иудаизма) разработала серию постеров, на которых женщин информировали о том, что экипажу запрещено пересаживать их лишь из-за неудобств религиозных мужчин.