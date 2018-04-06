Италия поддерживает усилия МГ ОБСЕ и не собирается обсуждать другой формат переговоров – президент

2018-04-06 17:56 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Италия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и не собирается обсуждать другой формат переговоров.

Как сообщают армянские СМИ, об этом сказал Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи в Риме с армянским коллегой.

Маттарелла выразил надежду, что Минская группа вместе со сторонами конфликта найдет верный путь решения, и конфликт будет урегулирован как можно скорее.

Президент Италии подчеркнул, что одним из приоритетов председательства Италии в ОБСЕ является решение затяжных конфликтов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.