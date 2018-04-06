Власти Китая запретили продавать Библию

2018-04-06 19:10 | www.oxu.az | 7

Власти Китая запретили продавать Библию в местных онлайн-магазинах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести.ру, крупнейшие ретейлеры уже прекратили растространять книгу. Журналисты связывают это решение с ухудшением отношений между КНР и Ватиканом.

Аккаунт одного из христианских книжных магазинов в китайской соцсети WeChat был удален в ночь на 5 апреля.

Представители двух других интернет-магазинов рассказали, что Библию и другую христианскую литературу все еще можно приобрести через личные сообщения, однако из публичных каталогов подобные издания удалены.

Интересно, что тексты представителей других религий, например, буддистов и даосов, все еще доступны в китайских интернет-магазинах.

Руководство китайской Компартии не раз говорило, что не позволит «иностранным силам» оказывать влияние на религиозную деятельность страны. У КНР и Ватикана всегда были напряженные отношения, так как католики, по словам китайских властей, «исторически противостояли коммунизму».

C 2014 по 2016 год в одной из китайских провинций более 1,5 тысячи крестов сняли с церквей.

А.Б.

