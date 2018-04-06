В Баку состоялась презентация романа Юнуса Огуза "Ovçu" (FOTO)

2018-04-06 18:38 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В центре Ататюрка в Баку в пятницу состоялась презентация исторического романа Юнуса Огуза «Ovçu», рассказывающего об апрельских боях 2016 года.

Открывая мероприятие вступительным словом, директор Центра Ататюрка Низами Джафаров сказал, что этот роман является одним из лучших произведений Юнуса Огуза.

«Юнус Огуз написал множество исторических романов, исследовал исторические личности. Нет такого важного момента в истории, который бы не отразил Юнус Огуз в своих произведениях. Наряду с исследованием истории, он также является философом и философски подходит к истории. Поэтому его романы также являются философскими», - сказал директор центра.

Джафаров отметил, что писатель в романе раскрывает суть апрельских боев, и подчеркнул, что в этом романе отражены образы Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, министра обороны и должностных лиц Администрации Президента.

Директор центра сказал, что причина создания этого романа – победа Азербайджана в апрельских боях.

«Потому что в этих боях появились такие герои, как Мурад Мирзоев и Самид Иманов. Каждый из таких героев - это наша история. Роман посвящен героизму Мурада Мирзоева", - сказал Джафаров.

Завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Гафар Алиев назвал апрельские бои историей побед Азербайджана и добавил, что Азербайджан этими боями продемонстрировал всему миру свою мощь.

«Сегодня апрельские бои обсуждаются на международной арене. Армяне проводят благотворительные концерты в Москве, где собирают средства для помощи семьям погибших в апрельских боях армянских солдат. Азербайджанские диаспоры в зарубежных странах ведут пропаганду, связанную с апрельской победой", - сказал Алиев.

По его словам, некоторые структуры, проводя антиазербайджанскую пропаганду, утверждают о слабости азербайджанской армии, пытаются ее очернить.

Алиев отметил, что роман «Ovçu» не только рассказывает об апрельских событиях, в нем также отражен патриотизм азербайджанского народа, сынов Азербайджана.