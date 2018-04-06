Макгрегора вывели из здания полиции в наручниках - ВИДЕО

2018-04-06 19:44 | www.oxu.az | 7

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора вывели из нью-йоркского отделения полиция с руками за спиной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный журналист Энтони Дилоренцо.

Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали

На видео можно наблюдать как ирландского бойца, предположительно закованного в наручники, выводят из полицейского участка и сажают в припаркованную рядом машину.

Ранее 6 апреля стало известно, что сдавшемуся в руки властям Макгрегору предъявлены обвинения после атаки на автобус с бойцами UFC. В результате атаки ирландца, в частности, пострадали бойцы Майкл Кьеза и Рэй.

А.Б.

