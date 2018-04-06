Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров - Госдума

2018-04-06 18:43 | www.trend.az | 7

Роскомнадзор, подав в суд иск о блокировке Telegram, действовал в рамках своих полномочий, администрации мессенджера следует позаботиться о своих пользователях и сесть за стол переговоров, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает РИА Новости.

"Обращение Роскомнадзора в суд связано с невыполнением администрацией мессенджера Telegram действующего законодательства. В данной ситуации надзорная служба действует в рамках своих полномочий. Считаю, что в этом деле точка невозврата еще не пройдена. Администрации Telegram необходимо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором и найти решение в интересах пользователей", - приводит слова парламентария Telegram-канал возглавляемого им комитета.

Левин считает, что право граждан на тайну переписки незыблемо, однако необходимо предоставлять правоохранительным органам доступ к информации по решению суда.