Азербайджан планирует открыть прямое авиасообщение с Индонезией

2018-04-06 18:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует открыть прямое авиасообщение с Индонезией и подготовить спецпакет для индонезийских туристов, приезжающих в Азербайджан с целью посещения святых мест.

Вопрос об этом обсуждался на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и замминистра иностранных дел Индонезии Абдуррахмана Мохаммада Фаджхира, сообщили в пятнице в азербайджанском ведомстве.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма между Азербайджаном и Индонезией, в том числе вопросы, связанные с соответствующей правовой базой, взаимным участием двух стран в проводимых мероприятиях, туристическим обменом и совместными проектами.