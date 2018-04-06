Существует большой потенциал для расширения азербайджано-иракского сотрудничества - замминистра

2018-04-06 18:47 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Ираком находятся на высоком уровне.
Об этом в пятницу сказал журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид.
Замминистра отметил, что существуют возможности для дальнейшего улучшения отношений между двумя странами.
«Думаю, что мы должны увеличить наше сотрудничество в сфере энергетики. Для этого у Ирака и Азербайджана есть большой потенциал", - отметил Шорш Халид
По его словам, за последние 2-3 года увеличилось число туристов, прибывающих из Ирака в Азербайджан.
"Если 4-5 лет назад из Ирака в Азербайджан прибывало 2-3 тысячи туристов, то сейчас этот показатель приблизился к 65 тысячам», - сказал замминистра.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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