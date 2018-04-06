Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Лерика

2018-04-06 18:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения города Лерик.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения города Лерик из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО «Азерсу» будет выделен один миллион манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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