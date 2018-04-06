В столкновениях на границе сектора Газа погибли три палестинца

2018-04-06 20:05 | www.apa.az | 7

Трое палестинцев погибли, 350 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"По состоянию на 18.00 есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями", - рассказал собеседник агентства.

В анклаве проходит в пятницу вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.