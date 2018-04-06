Асад отклонил предложение России

2018-04-06 20:05 | www.oxu.az | 7

Сайт газеты «Аль-Ахбар», сообщает о том, что президент Сирии Башар Асад отклонил предложение России посетить саммит в Анкаре, в котором принимали участие президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsru.co.il, по сообщению издания, Асад извинился перед Кремлем за то, что не смог принять участие во встрече «по различным причинам».

Приглашение на саммит было частью попыток по сближению позиций Анкары и Дамаска.

Тем временем вооруженные силы Турции продолжают операцию «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн. Источник в Сирии сказал изданию, что его страна не готова признать нарушение ее суверенитета.

Как сообщает «Аль-Ахбар», во время саммита стороны обсуждали будущее Сирии в свете успеха Асада, который при поддержке России и Ирана вновь смог взять под свой контроль большую часть территории страны.

Президенты Путин и Роухани заинтересованы в том, чтобы Асад остался у власти, однако Эрдоган против этого.

А.Б.

