Должность главы представительства Туркменистана при ЕС стала вакантной

2018-04-06 18:53 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Согласно указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в связи с переходом на другую работу Ата Сердаров освобождён от дипломатических должностей.

Сердаров возглавлял представительство Туркменистана при Европейском союзе с марта 2017 года. Кроме того, он занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Ата Сердаров на этой неделе был избран председателем Демократической партии Туркменистана, которая в общей сложности объединяет более 211 тысяч граждан.

Напомним, что в рамках совместного комитета Туркменистан-ЕС обсуждаются возможности диверсификации поставок газа из Туркменистана в Европу. Соответствующие переговоры ведутся с 2011 года.