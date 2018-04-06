Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400

2018-04-06 19:00 | www.trend.az | 6

Выраженная президентом Турции позиция, согласно которой тема соглашения с РФ по поставкам ЗРК С-400 закрыта, и договоренность является окончательной, остается неизменной, несмотря на санкции США в отношении Рособоронэкспорта, заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу.

Ранее в пятницу минфин США сообщил, что Рособоронэкспорт внесен в список американских санкций по Сирии. В самой компании РИА Новости заявили, что уже давно работают в условиях американских ограничений.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре заявил, что по С-400 Турция договорилась с российскими друзьями, эта тема закрыта, достигнута договоренность об ускорении поставки С-400.