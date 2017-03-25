В секторе Газа убит один из главарей движения ХАМАС

2017-03-25 03:39 | www.trend.az | 3

Один из главарей исламистского движения ХАМАС убит в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз. По данным агентства, он был освобожден израильтянами из тюремного заключения в 2011 году и выслан в сектор Газа.

"ХАМАС и его военное крыло считают Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении. Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить", - цитирует агентство заявление движения.

Как сообщается, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.