Столкновения на границе Газы с Израилем: Есть жертвы

2018-04-06 20:34 | www.oxu.az | 6

Палестинцы возбновили протесты на границе Газы с Израилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, об этом сообщают представители министерства здравоохранения.

Сообщается, что в ходе столкновений израильские военнослужащие застрелили трех палестницев.

В свою очередь, израильтяне заявляют, что огонь был открыт, когда палестинцы начали разбивать стену на границе.

Протестующие выдвигают требования, чтобы арабским беженцам разрешили вернуться на исконные земли на территории Израиля.

Израильтяне заявляют, что протестные митинги организуются движением ХАМАС.

А.Б.

