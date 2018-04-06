В Париже начала работу открытая лаборатория Huawei (ФОТО)

2018-04-06 19:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Третьего апреля в Париже официально начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei. В настоящий момент здесь трудятся представители более чем 50 передовых компаний.

Ожидается, что лаборатория станет открытой площадкой совместных научных инноваций компании Huawei и ее партнеров в таких областях, как коммуникационная взаимосвязанность, интернет вещей, облачные вычисления, индустрия больших данных.

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