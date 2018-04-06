В Катаре женщинам разрешили служить в армии

2018-04-06 19:30 | www.trend.az | 7

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписал закон о продлении срока обязательной военной службы для мужчин с трех месяцев до года, женщины по желанию тоже смогут стать военными, пишет РИА Новости со ссылкой на Катарское агентство новостей QNA.

Согласно новому закону, женщины старше 18 лет впервые получили право служить в армии на добровольной основе.

"Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной", — цитирует агентство новый закон.

н предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения и штраф в размере до 50 тысяч катарских риалов (около 15 тысяч долларов) за попытку уклониться от военной службы. Катарские мужчины должны идти в армию через два месяца после достижения 18 лет.

Кроме того, Катар создаст академию военной службы.