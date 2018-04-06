Японец попытался сделать харакири перед поп-звездой

2018-04-06 20:57 | www.oxu.az | 7

Японец попытался совершить харакири перед поп-звездой, поклонником которой он был.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание SoraNews24.

48-летний японец специально приехал в Тайбэй, чтобы посмотреть на последний концерт тайваньской поп-звезды Доры.

Ранее она объявила о завершении карьеры, прекращении обновления своих страниц в интернете и отказе от живых выступлений перед поклонниками.

После концерта он поговорил с ней, а затем попытался совершить самоубийство. Присутствующие помешали ему довести задуманное до конца, а Дора вызвала полицию.

Во время допроса он на ломаном английском признался, что известие об уходе Доры со сцены вызвало у него депрессию и суицидальные мысли.

После инцидента мужчину доставили в больницу. Раны, которые он сумел себе нанести, оказались неглубокими и не представляли опасности для его жизни.

А.Б.

