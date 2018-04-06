Возросло число погибших в Газе палестинцев - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 21:03 | www.apa.az | 7

Пять палестинцев в пятницу погибли, свыше 900 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

"В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин", — сказал Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

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Трое палестинцев погибли, 350 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"По состоянию на 18.00 есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями", - рассказал собеседник агентства.

В анклаве проходит в пятницу вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.