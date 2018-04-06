В Баку показали спектакль памяти Самира Качаева

2018-04-06 20:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялся спектакль "Yarımçıq qalmış" ("Прерванная…"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

На мероприятии минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Перед спектаклем директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер театра Бахрам Османов, народный артист, режиссер спектакля Вагиф Асадов в своих выступлениях рассказали о мужестве шехидов. Было отмечено, что врагу был дан достойный отпор, апрельские бои показали силу ВС Азербайджана.

Также было подчеркнуто, что театр уделяет большое внимание постановкам на патриотические темы.