Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы

2018-04-06 20:21 | www.trend.az | 6

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что пользователям соцсети необходимо будет заплатить деньги, чтобы их личные данные не использовались, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Как сообщила Сэндберг в интервью телеканалу, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

"Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой", — заявила Сэндберг.

Вскоре после интервью компания Facebook уточнила, что в данный момент не предлагает платную модель социальной сети и слова Сэндберг носили гипотетический характер.