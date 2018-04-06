США ввели санкции против 401 российского юрлица

2018-04-06 21:21 | www.oxu.az | 6

Число российских юридических лиц, включенных в санкционные списки OFAC (структуры американского Минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций), после публикации обновления в пятницу перевалило за 400.

Как передает Oxu.Az, до сих пор под санкциями - как в «черном списке», так и под секторальными ограничениями - находилось 388 юрлиц из России.

Это следует из данных информационной системы Интерфакса X-Compliance. Теперь таких юрлиц 401.

Также в пятницу в Specially Designated Nationals List (SDN List) было добавлено 24 физических лица - всего под санкциями теперь находится 179 граждан России.

А.Б.

