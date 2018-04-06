Столкновения на границе Газы с Израилем: Есть жертвы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-04-06 21:23 | www.oxu.az | 6

Шесть палестинцев в пятницу погибли, 1070 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения» - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

«В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин», - сказал Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных из примерно 20 тысяч участников беспорядков. Протесты идут на пяти участках совместной границы.

«Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью», - сказано в армейской сводке.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

20:34

Палестинцы возбновили протесты на границе Газы с Израилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, об этом сообщают представители министерства здравоохранения.

Сообщается, что в ходе столкновений израильские военнослужащие застрелили трех палестницев.

В свою очередь, израильтяне заявляют, что огонь был открыт, когда палестинцы начали разбивать стену на границе.

Протестующие выдвигают требования, чтобы арабским беженцам разрешили вернуться на исконные земли на территории Израиля.

Израильтяне заявляют, что протестные митинги организуются движением ХАМАС.

А.Б.

