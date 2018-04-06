Макрон: Ливан получит более $11 миллиардов для развития экономики

2018-04-06 20:24 | www.trend.az | 7

Ливан получит в общей сложности более 11 миллиардов долларов пожертвований и кредитов, мобилизованных на международной конференции CEDRE для развития экономики страны, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Конференция международных доноров Ливана CEDRE проходит в пятницу в Париже.

"В общей сложности настоящая конференция позволила мобилизовать более 11 миллиардов государственных обязательств. Надеюсь, что ряд стран продолжит присоединяться к этим обязательствам в ближайшие часы и в ближайшие дни", — сказал Макрон, выступая на конференции.