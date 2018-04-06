Павел Дуров получил британское гражданство

2018-04-06 20:39 | www.trend.az | 6

Создатель и владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров является гражданином Великобритании. Это следует из официального реестра фирм британского правительства, где числится созданная им компания Telegram Open Network, передает РИА Новости.

В документах говорится, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.

Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.

Четвертого апреля истекли 15 дней, отведенные Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что не имеют возможности выполнить это требование по техническим причинам. Служба, со своей стороны, подала в Таганский районный суд Москвы иск о блокировке мессенджера в России, юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску.