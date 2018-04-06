Эльхан Алескеров об итогах Московской конференции по безопасности

2018-04-06 20:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Накануне в российской столице завершила свою работу VII Московская конференция по международной безопасности MCIS-2018, в работе которой приняли участие делегации со всех концов мира, около 30 министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей.

На мероприятии от Азербайджана приняли участие делегация министерства обороны, возглавляемая заместителем министра генерал-лейтенантом Керимом Велиевым, и директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

Цель конференции, традиционно организуемой министерством обороны РФ, - укрепление взаимодействия между оборонными ведомствами стран мира, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам. Она была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности - вопросам борьбы с международным терроризмом, решения сирийской проблемы, укрепления безопасности в различных регионах мира. На конференции обсуждались возможные совместные меры против радикализации на Ближнем Востоке, вопросы массовой миграции, наркоторговли, безопасности информационного пространства, а также темы, связанные с гонкой вооружений.

Как было отмечено на MCIS, в результате скоординированной антитеррористической операции совместными усилиями вооруженных сил России, Ирана и Турции предотвращена попытка создания "Исламского государства", но вместе с тем существуют угрозы создания т.н. халифата в других уголках мира. Подчеркивалась существующая угроза террористических атак в любой стране мира.

Время проведения конференции совпало с кризисом в отношениях между Россией и странами Запада, которые усугубляются на фоне пока еще недоказанных обвинений о причастности России к покушению на Сергея Скрипаля, в период, когда международная атмосфера накалена до предела, на фоне постоянной информационной войны, «демонстрации военных мускулов», взаимной высылки дипломатов. Поэтому Московская конференция представилась мне как попытка военных, усомнившихся в способности политиков и гражданских структур решать мирным путем проблемы, сказать свое веское слово. И как бы странно ни выглядело, больше всех о мире говорили генералы. Слово "мир" звучало из уст практически всех выступивших представителей силовых структур РФ, а также большинства министров обороны стран, участвовавших в конференции. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что диалог России с НАТО не получается, как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, «они отворачиваются». В качестве не менее важного аспекта указывалось то, что конференция по дате совпала с визитом президента России в Турцию и трехсторонней встречей лидеров Турции, Ирана и России.

В части поиска путей выхода из создавшейся в мире кризисной ситуации интересными были выступления министров и руководителей международных организаций, которые поднимали проблему необходимости повышения значения международного права как главного инструмента поддержания современного миропорядка. Эти слова, в частности, прозвучали в выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который с сожалением отметил ослабление роли ООН в международных процессах. Более того, по его словам, постепенно разрушается вся система мировой безопасности, установленная в рамках положений, резолюций, принципов многочисленных международных организаций во главе с ООН, что может привести к хаосу. Он обвинил США в преднамеренном нагнетании напряженности и отметил, что важно рассматривать обвинения по лондонскому делу Скрипаля в правовой плоскости.

Повышение значения международного права - архиважная для Азербайджана тема с точки зрения четырех резолюций ООН, принятых по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Вопрос нагорно-карабахского конфликта не был включён в повестку пленарных заседаний Московской конференции, однако обсуждался в кулуарах MCIS. Многие зарубежные эксперты согласны, что по вопросу оккупированных территорий международное право на нашей стороне, в то время как Армения находится в числе стран, которые не считаются с мировым порядком и нарушают элементарные нормы сосуществования.

В этом контексте интересным было специальное пленарное заседание, которое было посвящено актуальной теме "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач.

Следует отметить, что справедливая позиция Азербайджана находит поддержку со стороны представителей экспертного сообщества не только России, но и других стран. Просто экспертному сообществу Азербайджана необходимо более активно работать и искать новые формы противодействия армянской оккупации. Думаю, что тема «мягкой силы» должна более глубоко прорабатываться на нашей экспертной площадке для использования наравне с другими военными и политическими способами воздействия на оккупационную политику Армении в Нагорном Карабахе. Это главные выводы, сделанные мной из выступлений на VII Московской конференции по международной безопасности, которая была по военному четко и хорошо организована, за что большая благодарность организаторам.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии

http://bakunetwork.com



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