Капитан сборной Ирландии сломал ногу в матче с Уэльсом

2017-03-25 04:07 | www.apa.az | 3

Капитан сборной Ирландии Шеймус Коулман получил серьёзную травму в результате фола со стороны защитника сборной Уэльса Нила Тейлора во втором тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018.

Как передает АПА, игрок «Эвертона» был вынужден покинуть поле на носилках.

Наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил подтвердил, что капитан команды Шеймус Коулман получил перелом правой ноги.

Валлиец Тейлор за свой фол получил прямую красную карточку, а матч в Дублине завершился вничью со счётом 0:0.