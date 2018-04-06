Армения намерена разместить «Искандеры» на границе Азербайджана

2018-04-06 22:19 | www.oxu.az | 8

Баку изучит информацию о планах Еревана разместить на границе с Азербайджаном комплексы «Искандер», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Эта информация требует дополнительного изучения», - сказал Э.Мамедъяров агентству Интерфакс-Азербайджан, передает Oxu.Az.

При этом министр отметил, что у Армении всегда «завышенные намерения».

Напомним, ранее министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Ереван продолжает работу с российскими партнёрами в рамках поставок вооружений.

«Мы постоянно работаем с нашими партнёрами по возможности поставок вооружений, в том числе и в рамках финансовых инструментов», - сказал В.Саркисян, отвечая на просьбу «Интерфакса» подтвердить информацию о том, действительно ли Ереван ждёт от России третий кредит на покупку «Искандеров», которые разместит на границе с Азербайджаном.

В отличие от предыдущих, этот российский кредит будет беспроцентным, и большая партия оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в рамках кредита будет размещена на приграничных с Азербайджаном территориях, сказал он.

А.Б.

