Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны

2018-04-06 22:19 | www.trend.az | 7
Продление санкций против РФ не связано с торговыми интересами США. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC, передает ТАСС.
"Я считаю, что это несвязанные вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос, связаны ли санкции против РФ с интересами США в увеличении экспорта, в том числе энергетики, а также с дефицитом торгового баланса.
Мнучин отметил, что министерство финансов совместно с Конгрессом на протяжении нескольких месяцев разрабатывало санкции.