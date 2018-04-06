В Белом доме заявили о намерении продолжить подготовку встречи Трампа и Путина

2018-04-06 22:36 | www.apa.az | 8

США намерены продолжать подготовку встречи американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимир Путина, несмотря на новые антироссийские санкции.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы продолжим подготовку. Как говорил президент, он хочет хороших взаимоотношений с Россией, но это будет зависеть от действий российской стороны. В тоже время Трамп продолжит вести себя жёстко в отношении России», сказала она в ходе брифинга.

6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.