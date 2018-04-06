В США на аукцион выставили секретную карту Кеннеди

2018-04-06 22:35 | www.trend.az | 7

Секретная карта президента США Джона Кеннеди, содержащая размещенные на Кубе в разгар карибского кризиса советские военные объекты, по которым Штаты готовились нанести удар, выставлена на торги в США, сообщает РИА Новости.

Как сообщил в пятницу специализирующийся на продаже исторических документов, автографов и раритетных вещей аукционный дом RR Auction, на торги представлена принадлежавшая президенту Кеннеди карта, датированная полуднем 27 октября 1962 года. Документ содержит информацию о нахождении советских военных объектов на Кубе, в том числе истребителей МиГ, бомбардировщиков Ил-28, ракетных катеров класса "Комар", баллистических ракет Р-12, ракет "земля-земля", а также ядерных хранилищ.

Как напоминают в аукционном доме, 27 октября 1962 года стал самым опасным днем карибского кризиса и вошел в историю как "черная суббота". В сопроводительном документе аукциона говорится, что "в случае, если бы Кеннеди дал приказ на нанесение удара, эта карта показывает девять советских целей, по которым бы сбросили бомбы американцы". Благодаря тому, что лидерам США и Советского Союза удалось договориться и в ночь на 28 октября предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, "девять указанных на карте целей стали оружием, которое США выдворили с Кубы", отмечают продавцы раритета.

Документ, состоящий из двух скрепленных ранее клейкой лентой страниц карты и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом "Секретно".