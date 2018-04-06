Простой способ превратить обычный экран ноутбука в сенсорный – ВИДЕО

2018-04-06 23:17 | www.oxu.az | 6

Группа инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) предложила простой и дешевый метод, позволяющий превратить обычный экран ноутбука в сенсорный, расширив тем самым функционал устройства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.com, разработка инженеров представляет собой насадку на веб-камеру ноутбука, которая состоит из обычной дверной петли и приклеенного к ней зеркала.

Это зеркало установлено под таким углом, чтобы на камеру попадало изображение экрана ноутбука и небольшой области перед ним.

Также исследователи использовали созданную одним из участников проекта еще в 2010 году программу, которая определяет прикосновения к экрану по отражению пальца от его поверхности.

Суть работы системы заключается в том, что при поднесении пальца к экрану ноутбука камера начинает видеть не только сам палец, но и его отражение от экрана. Когда палец и его отражение соединяются, система фиксирует касание.

При этом для корректной работы систему сперва нужно откалибровать: следуя указаниям программы, пользователь должен коснуться экрана в определенных местах. Чтобы программу можно было использовать с любыми приложениями, инженеры научили ее превращать касания в действия мыши.

Как отмечают создатели системы, пока что она представляет собой лишь концепт, демонстрирующий общую работоспособность предложенной идеи. О сроках появления коммерческой версии зеркального модуля для веб-камеры не сообщается.

Напомним, в июле прошлого года инженеры из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) разработали вкручивающееся в лампу или люстру устройство, которое позволяет проецировать интерфейсы приложений для ПК на различные поверхности и управлять ими при помощи жестов.

А.Б.

