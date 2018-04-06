МИД: “Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США”

2018-04-06 23:32 | www.apa.az | 7

Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций.

Как передает АПА, об этом заявили в пятницу в МИД РФ.



"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, - говорится в комментарии ведомства. - Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество".

США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.