В результате стрельбы на юге Лилля пострадали три человека

2017-03-25 04:35 | www.trend.az | 3

По крайней мере три человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в пятницу вечером на юге французского Лилля, передает ТАСС со ссылкой на газету La Voix Du Nord.

По ее данным, среди пострадавших - 14-летний ребенок. Инцидент произошел около 21:45 по местному времени (23:45 мск). Неизвестный открыл огонь неподалеку от станции метро "Порт д'Арас".

Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.

Иных подробностей происшествия пока не приводится.