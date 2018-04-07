Россия пообещала жесткий ответ США

2018-04-07 00:09 | www.oxu.az | 8

Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.

«Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, - говорится в комментарии ведомства. - Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, - подчеркнули в министерстве. - Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций».

«Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток, - констатировали в Москве.

- Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом».

Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, отмечают в МИД РФ, «вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест».

«Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», - говорится в комментарии.

А.Б.

