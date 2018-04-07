США не будут выдавать визы россиянам, в отношении которых ввели санкции

2018-04-07 00:10 | www.trend.az | 9

Правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых в пятницу были введены санкции. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

"В отношении лиц, включенных в черные списки на основании исполнительных указов [президента США] номер 13661 и 13662, действуют визовые ограничения", - уточнил этот представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "раздел 2 этих исполнительных указов приостанавливает въезд [в США] внесенных в черные списки". "Они [такие лица] как правило не могут въезжать в Соединенные Штаты", - отметил американский дипломат.